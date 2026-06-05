Le GéoPortail en montre-t-il trop ?

Le député Rolf Amstutz (PLR) a interrogé le Gouvernement jurassien sur les risques liés à la ...
Le GéoPortail en montre-t-il trop ?

Le député Rolf Amstutz (PLR) a interrogé le Gouvernement jurassien sur les risques liés à la mise à disposition de nombreuses données via le GéoPortail. L'exécutif estime que le dispositif actuel est satisfaisant. 

Le député Rolf Amstutz a interrogé le Gouvernement sur la sécurité des données du GéoPortail. (Photo : Georges Henz.) Le député Rolf Amstutz a interrogé le Gouvernement sur la sécurité des données du GéoPortail. (Photo : Georges Henz.)

Le GéoPortail jurassien dévoile-t-il trop d’informations ? Malgré les risques liés à un usage détourné des géodonnées, le Gouvernement estime que la protection des données et la prévention d’utilisations malveillantes sont assurées. L’exécutif répond ainsi à une question écrite du député Rolf Amstutz (PLR). En effet, les données sensibles font l’objet d’un accès restreint et certaines adaptations ont déjà été effectuées, notamment la suppression des dates de naissance des extraits du registre foncier. Le Gouvernement souligne aussi le succès de l’outil visité plus de 1'500 fois par jour en moyenne. L’essentiel est de respecter un équilibre entre accessibilité des données, intérêt public et protection des abus, ajoute encore l'exécutif jurassien. /mmi 


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