Les aides Covid globalement efficaces

Le Gouvernement jurassien livre un bilan chiffré des aides accordées durant la crise Covid. Il aura accordé plus de 20 millions de francs d’aide aux entreprises, dont 14 millions d’aide à fonds perdu. Des chiffres dévoilés dans une réponse à une question écrite du député PCSI Vincent Wermeille qui demandait un bilan six ans après la pandémie. Le tableau dressé semble montrer que le système jurassien, basé sur la comptabilité des entreprises plutôt que sur un système forfaitaire, a plutôt bien fonctionné.





La restauration massivement soutenue



On se souvient tous, par exemple, des restaurants fermés ou des restrictions drastiques à leur réouverture. Sans surprise, les chiffres montrent que plus de la moitié des 231 prêts Covid remboursables accordés étaient destinés à la restauration, secteur massivement touché qui a aussi perçu plus de 5 millions d’aides à fonds perdu. Tous secteurs confondus, 404 entreprises ont perçu des aides tandis que 36 ont fait faillite, ce qui montre selon le Gouvernement que « les mesures ont permis de préserver de manière significative le tissu économique jurassien ».





L’heure est encore au remboursement



Six ans après, 184 entreprises doivent encore éponger leur dette envers l’État, 1,6 million de francs doivent encore être remboursés. Sur les 231 prêts accordés, 31 dossiers font l’objet d’un contentieux, une très grande majorité d’entreprises « honore donc ses engagements », relève l’exécutif. L’État se dit conscient que les remboursements « peuvent encore être une contrainte dans un contexte qui reste fragile », mais souligne que des arrangements ont parfois pu être trouvés. Un bilan consolidé sera dressé à l’issue de l’année 2027, une fois les encaissements finalisés. /comm-jpi