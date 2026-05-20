Le Jura n’est pas favorable à une hausse de la franchise minimale dans l’assurance maladie

Le Parlement jurassien a approuvé mercredi la réponse que va apporter le Gouvernement à une ...
Le Jura n’est pas favorable à une hausse de la franchise minimale dans l’assurance maladie

Le Parlement jurassien a approuvé mercredi la réponse que va apporter le Gouvernement à une consultation lancée par le Conseil fédéral.

Le Parlement jurassien s'est réuni mercredi à Delémont. (Photo : Georges Henz/archives). Le Parlement jurassien s'est réuni mercredi à Delémont. (Photo : Georges Henz/archives).

L’idée d’augmenter la franchise minimale de l’assurance maladie ne fait pas l’unanimité dans le Jura. Le Parlement a validé mercredi, par 47 voix et 11 abstentions, la réponse que le Gouvernement va transmettre à une consultation lancée par le Conseil fédéral et qui s’oppose à une telle adaptation. La Confédération envisage notamment une hausse de 300 à 400 francs de cette franchise. Le ministre de la santé, Stéphane Theurillat, a dit comprendre l’intention affichée, soit contenir l’évolution des coûts de la santé. Il a toutefois estimé qu’une telle mesure ne resterait pas sans conséquences et toucherait en premier lieu les personnes qui doivent recourir fréquemment au système de soins.

Tous les groupes ont soutenu la réponse du Gouvernement à l’exception des députés UDC qui se sont abstenus. /alr


 

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