Faire la fête sans crainte à Chevenez

Le cartel des sociétés réunies de Saint-Martin a fait appel à une entreprise spécialisée pour ...
Faire la fête sans crainte à Chevenez

Le cartel des sociétés réunies de Saint-Martin a fait appel à une entreprise spécialisée pour établir un plan de sécurité. Il en résulte quelques adaptations.

Des modifications ont été apportées aux bars de Chevenez avant le coup d'envoi de la Saint-Martin 2026. Des modifications ont été apportées aux bars de Chevenez avant le coup d'envoi de la Saint-Martin 2026.

L’édition 2026 de la Saint-Martin s’ouvre d’ici quelques heures. Les bars de Chevenez vont accueillir leurs premiers clients à l’heure de l’apéro. Pour que la fête soit belle, des mesures particulières ont été prises en réaction au drame de Crans-Montana. Sur demande de la commune de Haute-Ajoie, le cartel des sociétés réunies de Saint-Martin a fait appel à une entreprise spécialisée pour établir un plan de sécurité autant pour les stands de la virée gourmande que pour les bars. Il en résulte quelques adaptations. Le responsable des infrastructures pour le comité d’organisation, Nicolas Oeuvray, évoque surtout beaucoup de travail en amont pour faire ces démarches. «  Au niveau de la virée, il y a quelques stands qui ont changé d’emplacement et qui ont changé de design  », explique l’Ajoulot. Les murs de paille ont par exemple été supprimés, bien qu’ils auraient été tolérés sous certaines conditions. 

Nicolas Oeuvray  : « On s’est adapté assez facilement. »

Ecouter le son

Dans les bars, les organisateurs ont été vigilants notamment sur la largeur des accès et sur l’éclairage des sorties de secours. Des modifications qui n’ont pas demandé de gros efforts. En tant qu’organisateur, Nicolas Oeuvray « peut tout à fait comprendre ces mesures, et comprendre aussi que les autorités communales ne veulent pas être responsables d’un possible incident  ». Le cartel des sociétés réunies de Saint-Martin souhaite aussi que ces plans de sécurité rassurent les visiteurs. Selon Nicolas Oeuvray  : «  les gens peuvent venir sereinement faire la Saint-Martin à Chevenez  ». /ncp


 

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