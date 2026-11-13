Faire la fête sans crainte à Chevenez

L’édition 2026 de la Saint-Martin s’ouvre d’ici quelques heures. Les bars de Chevenez vont accueillir leurs premiers clients à l’heure de l’apéro. Pour que la fête soit belle, des mesures particulières ont été prises en réaction au drame de Crans-Montana. Sur demande de la commune de Haute-Ajoie, le cartel des sociétés réunies de Saint-Martin a fait appel à une entreprise spécialisée pour établir un plan de sécurité autant pour les stands de la virée gourmande que pour les bars. Il en résulte quelques adaptations. Le responsable des infrastructures pour le comité d’organisation, Nicolas Oeuvray, évoque surtout beaucoup de travail en amont pour faire ces démarches. « Au niveau de la virée, il y a quelques stands qui ont changé d’emplacement et qui ont changé de design », explique l’Ajoulot. Les murs de paille ont par exemple été supprimés, bien qu’ils auraient été tolérés sous certaines conditions.