« Le monde en cause » : un trafic international d’oiseaux rares démantelé

La police fédérale brésilienne a récemment annoncé avoir mis la main sur une organisation criminelle ...
« Le monde en cause » : un trafic international d’oiseaux rares démantelé

La police fédérale brésilienne a récemment annoncé avoir mis la main sur une organisation criminelle qui a généré plus de 13 millions de francs en 20 ans.

Un trafic international a été mis au jour entre le Brésil et la Suisse. (Photo : illustration/archives).  Un trafic international a été mis au jour entre le Brésil et la Suisse. (Photo : illustration/archives). 

Un trafic international d’œufs d’oiseaux rares a récemment été mis au jour au Brésil. Des Suisses étaient impliqués dans cette fraude importante qui a généré 13,5 millions de francs en 20 ans. La police fédérale brésilienne a communiqué il y a quelques semaines. Une organisation criminelle organisait la capture de spécimens de la forêt tropicale atlantique et vendait les œufs jusqu'à 900 francs pièce à l'étranger. Les détails de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

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Ce trafic international était bien rôdé et bien organisé :

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