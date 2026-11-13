« Le monde en cause » : un trafic international d’oiseaux rares démantelé

Un trafic international d’œufs d’oiseaux rares a récemment été mis au jour au Brésil. Des Suisses étaient impliqués dans cette fraude importante qui a généré 13,5 millions de francs en 20 ans. La police fédérale brésilienne a communiqué il y a quelques semaines. Une organisation criminelle organisait la capture de spécimens de la forêt tropicale atlantique et vendait les œufs jusqu'à 900 francs pièce à l'étranger. Les détails de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :