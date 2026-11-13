Le Conseil municipal de Porrentruy respecte les choix alimentaires de ses habitants

Le Conseil communal de Porrentruy rassure sur sa stratégie de développement commercial. L’exécutif a répondu jeudi devant le Conseil de ville à une interpellation du groupe PS-Les Verts en lien avec la future implantation d’un restaurant McDonald’s dans la cité des Prince-Evêques. Les signataires se questionnaient sur les conséquences d’un tel projet pour l’identité de la ville, pour l’environnement et la santé publique. Selon eux, l’arrivée de grandes enseignes internationales soulève des interrogations sur les modes de consommation à favoriser, alors qu’un Lidl est aussi prévu.





Faire confiance à la population



Selon le maire de Porrentruy, le commerce local est une responsabilité collective et les ménages ont leurs contraintes de budget, de temps et de déplacement. Philippe Eggertswyler refuse que l’action du Conseil communal soit résumée à ce projet d’implantation de grandes enseignes. « La commune peut encourager, accompagner et sensibiliser. Nous n’avons pas à décider à la place de chaque habitant où manger ou où faire ses achats. Nous pouvons défendre une alimentation de qualité, donner de la visibilité à nos producteurs et respecter la liberté de choix », a-t-il déclaré, tout en se disant prêt à recevoir des propositions pour renforcer l’action des autorités afin que le choix local soit pratique et accessible. L’exécutif entend défendre un centre ancien vivant et mieux développer les terrains déjà urbanisés.





Un restaurant intégré dans le milieu bâti



Le conseiller municipal en charge de l’urbanisme a, lui, rassuré les élus sur l’aspect du bâtiment. L’écologiste Baptiste Laville craint notamment que ce McDonald’s à proximité de la vieille-ville soit une verrue qui enlaidit Porrentruy. Julien Parietti a expliqué que le dossier était sur la table depuis 4 ans. Il assure que le promoteur accepte les demandes du bureau de l’urbanisme et l’architecte proposé pour que la construction s’intègre dans le cadre bâti, avec notamment une toiture végétalisée et un bardage en bois. /emu