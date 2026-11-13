« Chaud Devant » : Noël Pedreira

La cuisine peut-elle devenir un instrument de paix ? C’est la question que l’on pose à Noël ...
« Chaud Devant » : Noël Pedreira

La cuisine peut-elle devenir un instrument de paix ? C’est la question que l’on pose à Noël Pedreira, théologien et ancien aumônier militaire qui nous reçoit chez lui, au moment de préparer le repas familial du soir.

Noël Pedreira serein dans sa cuisine à l’heure de préparer le repas familial. Noël Pedreira serein dans sa cuisine à l’heure de préparer le repas familial.

Il est l’un des intervenants d’une série de conférences proposées par le Jura pastoral, « Bruit de bottes, voix de paix », une invitation à regarder différemment la guerre et la paix. Du jeudi 19 novembre au samedi 12 décembre à Moutier et Delémont, quatre conférences réuniront des voix et des expériences différentes : celles d’un ancien ambassadeur, d’une bibliste, d’une théologienne, d’un ancien aumônier militaire et d’un soldat.

Noël Pedreira, théologien, pense que la table peut également être un instrument de paix si tous les convives sont humainement considérés à égalité. Il aime avant tout la simplicité en cuisine, et surtout les échanges autour de la table. Bien qu’il donne du cœur à l’ouvrage, préparer un repas n’est pas sa discipline de prédilection.

Son - Noël Pedreira : « À table, nous prenons conscience que les points qui nous unissent sont plus nombreux que ceux qui nous divisent. »

Noël Pedreira : « À table, nous prenons conscience que les points qui nous unissent sont plus nombreux que ceux qui nous divisent. »

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Un poulet au four qui sera partagé autour de la table familiale. Un poulet au four qui sera partagé autour de la table familiale.


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