Terrasses à Delémont : l’imbroglio des réglementations

La police administrative de Delémont a demandé mercredi dernier à plusieurs restaurateurs de ranger leurs terrasses. En cause : l’application de l’actuelle directive communale, qui impose le démontage des installations sur le domaine public du 31 octobre au 1er avril.

Une règle assouplie durant la période du Covid et dont le contrôle était allégé depuis lors. Les restaurateurs concernés pensaient que cette demande était liée au futur règlement, mais il s’agissait bien d’un rappel à l’ordre concernant les dispositions actuelles. Le responsable de la police administrative, Alain Fazan, n’envisage aucune marge de manœuvre immédiate. Au moins un établissement a toutefois annoncé qu’il ne rangerait pas son mobilier.

La future réglementation sur les terrasses, adoptée le 26 octobre par le Conseil de ville, prévoit une période de rangement des terrasses du 15 novembre au 1er mars à Delémont. La Municipalité entend organiser une rencontre avec les restaurateurs au premier trimestre de l'année prochaine pour clarifier les modalités d'application. L’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2027 avec une année de mise en conformité. /nje