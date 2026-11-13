Le parcours VITA à nouveau accessible à Delémont

La bourgeoisie a pu sécuriser les lieux et annonce la réouverture du site ainsi que de la plateforme ...
Le parcours VITA à nouveau accessible à Delémont

La bourgeoisie a pu sécuriser les lieux et annonce la réouverture du site ainsi que de la plateforme du Béridier.

Plusieurs arbres présentaient un état de dépérissement dans les environs de la plateforme du Béridier (ici à l'image) et du parcours VITA avant l'intervention de la bourgeoisie. (Photo : Bourgeoisie de Delémont). Plusieurs arbres présentaient un état de dépérissement dans les environs de la plateforme du Béridier (ici à l'image) et du parcours VITA avant l'intervention de la bourgeoisie. (Photo : Bourgeoisie de Delémont).

La bourgeoisie de Delémont abat près de 200 arbres pour assurer la sécurité dans ses forêts. Elle en fait état vendredi soir dans un communiqué. Ces coupes ont eu lieu sur les sites du parcours VITA et de la plateforme du Béridier. Les lieux sont désormais rouverts au public, un peu moins de deux mois après leur fermeture fin septembre pour des raisons de sécurité. Une quarantaine d’arbres ont été coupés dans le secteur du parcours VITA et un peu plus de 150 dans les environs de la plateforme du Béridier. La bourgeoisie précise que « ces mesures ont permis de réduire les risques sans les supprimer totalement ». Elle appelle ainsi à la prudence lors de sorties en forêt et rappelle que « les mois de canicule ont causé un important stress hydrique et des dommages physiologiques majeurs aux arbres, entraînant leur dépérissement. Cet état de fait peut provoquer la chute de branches même en l’absence de vent ou de tempête. Les pluies de ces dernières semaines ne changent rien à cette situation ». /comm-msc


 

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