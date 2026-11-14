À la découverte de la fée verte au Marché de Saint-Martin

Le responsable de cette délégation, Raphaël Gasser, voit dans cette fontaine de plus de 3 mètres avec ses 18 robinets un symbole. Au moment de verser de l’eau, on est amené à se rapprocher d’autres personnes. « Le partage est très important dans le rituel de l’absinthe », explique le directeur de la Maison de l’absinthe. Un partage qui tient aussi à cœur au distillateur présent sur place. René Wanner prend du plaisir à raconter le procédé qui permet d’obtenir la fée verte. Il remarque d’ailleurs que la distillation est un art bien connu dans le Jura, au contraire d’autres régions de Suisse. /ncp