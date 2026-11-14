À la découverte de la fée verte au Marché de Saint-Martin

La Maison de l’absinthe à Môtiers frappe fort à l’occasion du Marché de Saint-Martin à Porrentruy ...
À la découverte de la fée verte au Marché de Saint-Martin

La Maison de l’absinthe à Môtiers frappe fort à l’occasion du Marché de Saint-Martin à Porrentruy. Distillateur, dégustation et fontaine à eau géante attirent les curieux dans la cour de l’Hôtel-Dieu.

La fontaine à eau attire tous les regards. La fontaine à eau attire tous les regards.

La fée verte envoûte la cour de l’Hôtel Dieu à Porrentruy. Depuis vendredi après-midi, à l’ouverture du Marché de Saint-Martin, la Maison de l’absinthe de Môtiers propose ce produit à la dégustation. L’hôte d’honneur a même invité un distillateur pour créer sur place une cuvée spéciale Saint-Martin. Et au milieu de la cour, trône une fontaine à eau géante destinée à troubler l’absinthe.

Reportage au pays de la fée verte en plein cœur de Porrentruy

Ecouter le son

Le responsable de cette délégation, Raphaël Gasser, voit dans cette fontaine de plus de 3 mètres avec ses 18 robinets un symbole. Au moment de verser de l’eau, on est amené à se rapprocher d’autres personnes. « Le partage est très important dans le rituel de l’absinthe », explique le directeur de la Maison de l’absinthe. Un partage qui tient aussi à cœur au distillateur présent sur place. René Wanner prend du plaisir à raconter le procédé qui permet d’obtenir la fée verte. Il remarque d’ailleurs que la distillation est un art bien connu dans le Jura, au contraire d’autres régions de Suisse. /ncp


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« A vos gammes ! » - Le groupe Harlem

« A vos gammes ! » - Le groupe Harlem

Région    Actualisé le 14.11.2026 - 09:00

Forêts et fusions préoccupent les bourgeoisies

Forêts et fusions préoccupent les bourgeoisies

Région    Actualisé le 14.11.2026 - 15:48

Collision frontale sur la route entre Porrentruy et Alle

Collision frontale sur la route entre Porrentruy et Alle

Région    Actualisé le 14.11.2026 - 07:16

Le parcours VITA à nouveau accessible à Delémont

Le parcours VITA à nouveau accessible à Delémont

Région    Actualisé le 13.11.2026 - 19:19

Articles les plus lus

Terrasses à Delémont : l’imbroglio des réglementations

Terrasses à Delémont : l’imbroglio des réglementations

Région    Actualisé le 13.11.2026 - 17:55

Le parcours VITA à nouveau accessible à Delémont

Le parcours VITA à nouveau accessible à Delémont

Région    Actualisé le 13.11.2026 - 19:19

Collision frontale sur la route entre Porrentruy et Alle

Collision frontale sur la route entre Porrentruy et Alle

Région    Actualisé le 14.11.2026 - 07:16

Forêts et fusions préoccupent les bourgeoisies

Forêts et fusions préoccupent les bourgeoisies

Région    Actualisé le 14.11.2026 - 15:48

Accident sans gravité derrière la gare de Delémont

Accident sans gravité derrière la gare de Delémont

Région    Actualisé le 13.11.2026 - 14:47

Terrasses à Delémont : l’imbroglio des réglementations

Terrasses à Delémont : l’imbroglio des réglementations

Région    Actualisé le 13.11.2026 - 17:55

Le parcours VITA à nouveau accessible à Delémont

Le parcours VITA à nouveau accessible à Delémont

Région    Actualisé le 13.11.2026 - 19:19

Collision frontale sur la route entre Porrentruy et Alle

Collision frontale sur la route entre Porrentruy et Alle

Région    Actualisé le 14.11.2026 - 07:16

Le canapé forestier de Courfaivre frappé par un incendie

Le canapé forestier de Courfaivre frappé par un incendie

Région    Actualisé le 13.11.2026 - 14:31

La route de Courgenay à nouveau accessible à Porrentruy

La route de Courgenay à nouveau accessible à Porrentruy

Région    Actualisé le 13.11.2026 - 14:36

Accident sans gravité derrière la gare de Delémont

Accident sans gravité derrière la gare de Delémont

Région    Actualisé le 13.11.2026 - 14:47

Terrasses à Delémont : l’imbroglio des réglementations

Terrasses à Delémont : l’imbroglio des réglementations

Région    Actualisé le 13.11.2026 - 17:55