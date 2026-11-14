À la découverte de la fée verte au Marché de Saint-Martin

La fée verte envoûte la cour de l’Hôtel Dieu à Porrentruy. Depuis vendredi après-midi, à l’ouverture du Marché de Saint-Martin, la Maison de l’absinthe de Môtiers propose ce produit à la dégustation. L’hôte d’honneur a même invité un distillateur pour créer sur place une cuvée spéciale Saint-Martin. Et au milieu de la cour, trône une fontaine à eau géante destinée à troubler l’absinthe.
Reportage au pays de la fée verte en plein cœur de Porrentruy
Le responsable de cette délégation, Raphaël Gasser, voit dans cette fontaine de plus de 3 mètres avec ses 18 robinets un symbole. Au moment de verser de l’eau, on est amené à se rapprocher d’autres personnes. « Le partage est très important dans le rituel de l’absinthe », explique le directeur de la Maison de l’absinthe. Un partage qui tient aussi à cœur au distillateur présent sur place. René Wanner prend du plaisir à raconter le procédé qui permet d’obtenir la fée verte. Il remarque d’ailleurs que la distillation est un art bien connu dans le Jura, au contraire d’autres régions de Suisse. /ncp