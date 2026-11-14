Collision frontale sur la route entre Porrentruy et Alle

Un accident de la circulation s’est produit vendredi vers 17h35 sur la route principale entre Porrentruy et Alle. En voulant dépasser, un automobiliste qui circulait en direction d’Alle est entré en collision frontale avec un véhicule circulant en sens inverse, selon un communiqué de la police. L’accident a mobilisé trois ambulances et un ambulancier chef des secours pour prendre en charge les personnes légèrement blessées qui ont été transportées à l’Hôpital du Jura à Delémont. La police municipale de Porrentruy et une patrouille de la gendarmerie ont été dépêchées sur place pour le constat et la gestion du trafic. Fortement endommagés, les deux véhicules ont été évacués par le TCS. Un équipage du service des infrastructures s’est aussi déplacé pour nettoyer la chaussée. La circulation a été perturbée et s’est faite de manière alternée pendant environ deux heures. /comm-ech