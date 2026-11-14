« A vos gammes ! » - Le groupe Harlem

A 45 ans, le groupe Harlem a toujours un c(h)œur d’enfant(s) ! Fondé le 20 mai 1981 à Courroux, le chœur a vu passer des centaines de voix depuis sa création et compte aujourd’hui 65 enfants, dirigés par Jean-Jacques Jecker, à la baguette depuis le premier jour ! Dans la chronique « A vos gammes ! » (samedi 8h45, dimanche 8h30), RFJ accueille l’emblématique directeur et l’actuel batteur Jérémie Houlmann pour évoquer un bout du parcours de ce chœur qui a réussi à traverser les générations en maintenant des étincelles dans les yeux des enfants, même ceux qui sont devenus grands.
Jean-Jacques Jecker : « Harlem ? Pour réunir les peuples, faire sourire le monde. »
Le groupe Harlem fête cet anniversaire les 19, 20 et 21 novembre à l’Atrium à Vicques (20h15) avec un concert qui regroupe 14 des 480 titres (!) chantés par le chœur depuis sa création, harmonisés par Josué Ritter, le pianiste du chœur depuis 33 ans ! De nombreux anciens membres viendront aussi apporter leur voix sur scène. /clo
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