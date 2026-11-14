« A vos gammes ! » - Le groupe Harlem

Il est l’un des chœurs d’enfants les plus réputés du canton et fête ses 45 ans cette année ...
« A vos gammes ! » - Le groupe Harlem

Il est l’un des chœurs d’enfants les plus réputés du canton et fête ses 45 ans cette année. Le groupe Harlem a trié ses 480 partitions pour son spectacle-anniversaire.

Le groupe Harlem fête ses 45 ans cette année. (Photo : Groupe Harlem) Le groupe Harlem fête ses 45 ans cette année. (Photo : Groupe Harlem)

A 45 ans, le groupe Harlem a toujours un c(h)œur d’enfant(s) ! Fondé le 20 mai 1981 à Courroux, le chœur a vu passer des centaines de voix depuis sa création et compte aujourd’hui 65 enfants, dirigés par Jean-Jacques Jecker, à la baguette depuis le premier jour ! Dans la chronique « A vos gammes ! » (samedi 8h45, dimanche 8h30), RFJ accueille l’emblématique directeur et l’actuel batteur Jérémie Houlmann pour évoquer un bout du parcours de ce chœur qui a réussi à traverser les générations en maintenant des étincelles dans les yeux des enfants, même ceux qui sont devenus grands.

Jean-Jacques Jecker : « Harlem ? Pour réunir les peuples, faire sourire le monde. »

Ecouter le son

Le groupe Harlem fête cet anniversaire les 19, 20 et 21 novembre à l’Atrium à Vicques (20h15) avec un concert qui regroupe 14 des 480 titres (!) chantés par le chœur depuis sa création, harmonisés par Josué Ritter, le pianiste du chœur depuis 33 ans ! De nombreux anciens membres viendront aussi apporter leur voix sur scène. /clo

Pour des questions de droits, la chanson ne peut être écoutée en intégralité sur cette page.


 

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