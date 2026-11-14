Forêts et fusions préoccupent les bourgeoisies

Changement de présidence mais pas de priorités pour l’Association des bourgeoisies de la République et Canton du Jura. L’entité a tenu son assemblée générale vendredi soir à Courfaivre.

Cette séance fut l’occasion pour Gaspard Studer de passer le témoin à Claude Gerber, après 20 années passées à la tête de l’association. Nouvellement élu, le Bruntrutain se réjouit de relever les défis qui se dressent devant lui et ses collègues.





Deux dossiers majeurs

Claude Gerber évoque deux défis majeurs : les enjeux autour des fusions et l’impact du réchauffement climatique sur les forêts dont les bourgeois sont souvent propriétaires. Au chapitre des fusions, Claude Gerber se montre inquiet : « Ce qui peut disparaître avec les fusions, c’est surtout l’identité d’un bourgeois d’une commune qui perdrait cette propriété, ce patrimoine qui lui est attribué depuis longtemps par rapport aux ancêtres », note le nouveau président. Le Bruntrutain veut échanger avec les services cantonaux pour « régulariser ce problème ».

Au niveau des forêts, Claude Gerber se dit « préoccupé » par le réchauffement climatique et ses impacts observés notamment cet été. D’ailleurs, en tant que propriétaires de plusieurs forêts, les bourgeoisies doivent consentir prochainement des efforts, selon l’Ajoulot : « On doit prendre des dispositions cet hiver pour sécuriser les accès pour entrer dans les forêts », déclare-t-il, ajoutant que ces mesures engendreront des frais parfois conséquents. /mle