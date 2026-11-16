Le cochon, roi de la Saint-Martin, sous toutes ses formes

Des enfants du cercle scolaire du Creugenat nous ont accueillis dans leur classe à Bure pour ...
Le cochon, roi de la Saint-Martin, sous toutes ses formes

Des enfants du cercle scolaire du Creugenat nous ont accueillis dans leur classe à Bure pour évoquer les traditions de la Saint-Martin alors qu’un bricolage de cochon prenait forme.

Les enfants du cercle scolaire du Creugenat présentent fièrement leur cochon. Les enfants du cercle scolaire du Creugenat présentent fièrement leur cochon.

En ce lundi de Saint-Martin, de nombreux Ajoulots profitent d’un jour de congé. Les écoliers sont notamment concernés. Dans le cercle scolaire du Creugenat, qui regroupe Courtedoux et Bure, on ne déroge pas à la règle. Et pour bien rappeler aux enfants que ce mois de novembre est la fête du cochon, de petits bricolages ont été confectionnés dans la classe de 3e et 4e année. Notre journaliste Nancy Chapuis a rencontré la douzaine d’enfants âgés de 6 à 8 ans qui la composent, pour leur demander ce qu’ils mangeaient du menu de la Saint-Martin.

« On mange du boudin, du cochon et de la raclette ! »

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Mais la Saint-Martin, ce sont aussi des origines. Et à la question de savoir pourquoi le cochon est le roi de la fête, très peu d’enfants avaient la bonne réponse. Qu’importe, leur bricolage tout rose égaillera leur maison. /ncp

« C’est la fête du cochon ! »

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