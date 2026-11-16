Le cochon, roi de la Saint-Martin, sous toutes ses formes

En ce lundi de Saint-Martin, de nombreux Ajoulots profitent d’un jour de congé. Les écoliers sont notamment concernés. Dans le cercle scolaire du Creugenat, qui regroupe Courtedoux et Bure, on ne déroge pas à la règle. Et pour bien rappeler aux enfants que ce mois de novembre est la fête du cochon, de petits bricolages ont été confectionnés dans la classe de 3e et 4e année. Notre journaliste Nancy Chapuis a rencontré la douzaine d’enfants âgés de 6 à 8 ans qui la composent, pour leur demander ce qu’ils mangeaient du menu de la Saint-Martin.