Une marche gourmande de Saint-Martin qui roule

Le FC Ajoie-Monterri mise sur l’inclusivité en prônant une marche gourmande accessible aux ...
Une marche gourmande de Saint-Martin qui roule

Le FC Ajoie-Monterri mise sur l’inclusivité en prônant une marche gourmande accessible aux personnes à mobilité réduite. Un moyen de profiter du plaisir d’être entre amis, peu importe le handicap.

Marina Cassi Stächeli, à gauche, profite de ses amis sans contrainte. Marina Cassi Stächeli, à gauche, profite de ses amis sans contrainte.

Les virées gourmandes de la Saint-Martin séduisent les amateurs de cochonnaille. Si le principe est assez simple avec un plat par stand séparé de quelques kilomètres, y participer devient très difficile lorsque le handicap limite les mouvements. À Cornol, le FC Ajoie Monterri mise sur l’inclusivité en prônant une marche accessible aux personnes à mobilité réduite. Depuis quelques années, Marina Cassi Stächeli qui se déplace avec un scooter à cause d’une sclérose en plaques a la joie de pouvoir y participer. Un moyen pour elle d’oublier pendant quelques heures la maladie.

Marina Cassi Stächeli : « Ça fait tellement du bien de vivre ça. »

Ecouter le son

La quinquagénaire était une habituée des marches de Saint-Martin, mais depuis quelques années il lui était impossible d’y participer. Chemins en pierre, seuils de portes, toilettes non adaptées, autant de difficultés qui se dressent devant les personnes en chaise roulante. Par chance, son mari, Emmanuel Stächeli, est une des organisateurs de celle de Cornol. C’est tout naturellement que la question de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite s’est imposée. Depuis, l’Ajoulote et ses amis peuvent à nouveau profiter de passer du bon temps ensemble. « Le fait de pouvoir vivre ça, sans être mise à l’écart, c’est impeccable », sourit Marina Cassi Stächeli. /ncp


 

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