Une marche gourmande de Saint-Martin qui roule

La quinquagénaire était une habituée des marches de Saint-Martin, mais depuis quelques années il lui était impossible d’y participer. Chemins en pierre, seuils de portes, toilettes non adaptées, autant de difficultés qui se dressent devant les personnes en chaise roulante. Par chance, son mari, Emmanuel Stächeli, est une des organisateurs de celle de Cornol. C’est tout naturellement que la question de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite s’est imposée. Depuis, l’Ajoulote et ses amis peuvent à nouveau profiter de passer du bon temps ensemble. « Le fait de pouvoir vivre ça, sans être mise à l’écart, c’est impeccable », sourit Marina Cassi Stächeli. /ncp