Une hausse des salaires envisagée pour les membres de l’exécutif de Delémont

La rémunération des membres du Conseil communal de Delémont débarque sur la table du Conseil de ville. Le législatif de la capitale jurassienne doit se prononcer ce lundi soir sur un projet de règlement du Conseil communal. Le texte prévoit, notamment, une hausse des salaires des membres de l’exécutif. Les montants des rémunérations du maire et des conseillers communaux de Delémont sont en vigueur depuis le début 2001 et ne sont plus adaptés aux réalités actuelles. Ils n’ont varié qu’au niveau de l’indexation au renchérissement. Pour le Conseil communal, les rémunérations actuelles « ne reflètent plus l’évolution des responsabilités, la complexification des dossiers, ni le niveau d’exigence, d’exposition publique inhérent à la fonction ». L’exécutif souligne aussi que les salaires de ses membres se situent aujourd’hui dans la moyenne inférieure des villes de taille et d’importance comparables. La rémunération actuelle prévoit 13 salaires de 8'000 francs bruts à 80% pour le maire et 4'000 francs bruts à 40% pour les conseillers communaux. Elle correspond au salaire d’une fonction de responsable de secteur et est nettement inférieure à celui d’un chef de service. Le nouveau système établirait la rémunération des membres de l’exécutif au même niveau que celle des chefs de de service, avec toutefois une majoration de 10%, ce qui permettrait de marquer la prééminence des fonctions de l’élu. Le salaire du maire passerait ainsi de 8'400 francs bruts par mois à près de 11'800 et celui de conseiller communal de 4'200 à près de 5'900. Quant au 13e salaire, il serait versé de manière partagée, comme c’est le cas pour l’ensemble de la fonction publique communale. Le nouveau règlement instaure, enfin, une indemnité équivalente à trois mois de rémunération en cas de non-réélection. /fco