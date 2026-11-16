Une hausse des salaires envisagée pour les membres de l’exécutif de Delémont

Le Conseil de ville de la capitale jurassienne statuera ce lundi soir sur un nouveau règlement ...
Une hausse des salaires envisagée pour les membres de l’exécutif de Delémont

Le Conseil de ville de la capitale jurassienne statuera ce lundi soir sur un nouveau règlement qui prévoit une augmentation des rémunérations du maire et des conseillers communaux.

Le législatif delémontain se prononce sur le nouveau règlement du Conseil communal ce lundi. Le législatif delémontain se prononce sur le nouveau règlement du Conseil communal ce lundi.

La rémunération des membres du Conseil communal de Delémont débarque sur la table du Conseil de ville. Le législatif de la capitale jurassienne doit se prononcer ce lundi soir sur un projet de règlement du Conseil communal. Le texte prévoit, notamment, une hausse des salaires des membres de l’exécutif. Les montants des rémunérations du maire et des conseillers communaux de Delémont sont en vigueur depuis le début 2001 et ne sont plus adaptés aux réalités actuelles. Ils n’ont varié qu’au niveau de l’indexation au renchérissement. Pour le Conseil communal, les rémunérations actuelles « ne reflètent plus l’évolution des responsabilités, la complexification des dossiers, ni le niveau d’exigence, d’exposition publique inhérent à la fonction ». L’exécutif souligne aussi que les salaires de ses membres se situent aujourd’hui dans la moyenne inférieure des villes de taille et d’importance comparables. La rémunération actuelle prévoit 13 salaires de 8'000 francs bruts à 80% pour le maire et 4'000 francs bruts à 40% pour les conseillers communaux. Elle correspond au salaire d’une fonction de responsable de secteur et est nettement inférieure à celui d’un chef de service. Le nouveau système établirait la rémunération des membres de l’exécutif au même niveau que celle des chefs de de service, avec toutefois une majoration de 10%, ce qui permettrait de marquer la prééminence des fonctions de l’élu. Le salaire du maire passerait ainsi de 8'400 francs bruts par mois à près de 11'800 et celui de conseiller communal de 4'200 à près de 5'900. Quant au 13e salaire, il serait versé de manière partagée, comme c’est le cas pour l’ensemble de la fonction publique communale. Le nouveau règlement instaure, enfin, une indemnité équivalente à trois mois de rémunération en cas de non-réélection. /fco


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Un livre pour fêter les 40 ans d’Espace Noir à St-Imier

Un livre pour fêter les 40 ans d’Espace Noir à St-Imier

Région    Actualisé le 15.11.2026 - 16:50

Le courage de dire la vérité au cœur des Journées philosophiques de Bienne

Le courage de dire la vérité au cœur des Journées philosophiques de Bienne

Région    Actualisé le 15.11.2026 - 11:41

Une marche gourmande de Saint-Martin qui roule

Une marche gourmande de Saint-Martin qui roule

Région    Actualisé le 15.11.2026 - 12:31

Un sculpteur suisse de renommée internationale pour les 10 ans du POPA à Porrentruy

Un sculpteur suisse de renommée internationale pour les 10 ans du POPA à Porrentruy

Région    Actualisé le 15.11.2026 - 09:00

Articles les plus lus

« A vos gammes ! » - Le groupe Harlem

« A vos gammes ! » - Le groupe Harlem

Région    Actualisé le 14.11.2026 - 09:00

À la découverte de la fée verte au Marché de Saint-Martin

À la découverte de la fée verte au Marché de Saint-Martin

Région    Actualisé le 14.11.2026 - 16:58

Un sculpteur suisse de renommée internationale pour les 10 ans du POPA à Porrentruy

Un sculpteur suisse de renommée internationale pour les 10 ans du POPA à Porrentruy

Région    Actualisé le 15.11.2026 - 09:00

Une marche gourmande de Saint-Martin qui roule

Une marche gourmande de Saint-Martin qui roule

Région    Actualisé le 15.11.2026 - 12:31

Collision frontale sur la route entre Porrentruy et Alle

Collision frontale sur la route entre Porrentruy et Alle

Région    Actualisé le 14.11.2026 - 07:16

« A vos gammes ! » - Le groupe Harlem

« A vos gammes ! » - Le groupe Harlem

Région    Actualisé le 14.11.2026 - 09:00

Forêts et fusions préoccupent les bourgeoisies

Forêts et fusions préoccupent les bourgeoisies

Région    Actualisé le 14.11.2026 - 15:48

À la découverte de la fée verte au Marché de Saint-Martin

À la découverte de la fée verte au Marché de Saint-Martin

Région    Actualisé le 14.11.2026 - 16:58