La fermeture de Manor accélère le calendrier pour l’avenue de la Gare de Delémont

Le Conseil communal de Delémont a indiqué ce lundi soir devant le Conseil de ville que les ...
La fermeture de Manor accélère le calendrier pour l’avenue de la Gare de Delémont

Le Conseil communal de Delémont a indiqué ce lundi soir devant le Conseil de ville que les travaux de réaménagement de l’avenue de la Gare pourraient démarrer dès la fin 2027.

Le futur départ de Manor va activer le réaménagement de l'avenue de la Gare à Delémont (photo: archives). Le futur départ de Manor va activer le réaménagement de l'avenue de la Gare à Delémont (photo: archives).

La fermeture annoncée de Manor à Delémont provoque une accélération de calendrier pour le réaménagement de l’avenue de la Gare. C’est ce que le conseiller communal en charge du dossier a indiqué lundi soir devant le Conseil de ville. Emmanuel Koller a ainsi répondu à une question orale de Jessy Gigandet (PCSI). Le conseiller communal a rappelé que l’exécutif avait traité le sujet en amont de l’annonce de Manor dès l’an dernier avec la tenue d’ateliers participatifs destinés à repenser l’avenue de la Gare. Le Conseil communal a toutefois décidé de passer la seconde. Le calendrier défini par l’exécutif prévoit de soumettre un crédit d’étude au Conseil de ville dès ce printemps dans le but de lancer rapidement les études nécessaires. L’objectif vise à permettre un vote populaire sur le crédit de réalisation début 2027 et de démarrer les travaux avant la fin de l’an prochain. Il s’agit également de garantir une subvention fédérale de 1,4 million de francs conditionnée à un démarrage rapide du projet dont l’investissement global se montera à 5 millions. Sur le fond, le Conseil communal souhaite que l’avenue de la Gare devienne un lieu « vivant et animé grâce à une programmation événementielle renforcée », qu’il soit « accueillant avec des espaces publics végétalisés et conviviaux », qu’il soit « accessible et apaisé avec la création d’une zone de rencontre à 20 km/h » et « économiquement dynamique en réactivant les surfaces commerciales vacantes ». /fco 


 

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