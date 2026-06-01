Un crédit d’étude réduit pour l’avenue de la Gare de Delémont

La revitalisation de l’avenue de la Gare de Delémont franchit un premier cap mais pas sans discussions. Le Conseil de ville a accepté lundi soir par 34 voix contre 0 et 3 abstentions un crédit d’étude pour le secteur qui souffre de difficultés commerciales mais non sans l’avoir raboté au préalable. La somme se fixera finalement à 119'000 francs, alors que le Conseil communal demandait une enveloppe de 164'000 francs. Le groupe PS a proposé de réduire le montant et a été suivi par 22 voix contre 12 et 3 abstentions. Les socialistes ont contesté trois points du crédit d’étude. Ils ont considéré que la somme de 20'000 francs destinée à un concept de l’éclairage public et celle de 10'000 francs pour une étude de faisabilité de sondes géothermiques sur le domaine public pouvaient être assurées par des fonds déjà existants. Le troisième point concerne la définition d’une stratégie d’activation des rez-de-chaussée. Le PS a estimé que l’étude de valorisation du quartier de la Gare réalisée en 2019, notamment, était suffisante. Le responsable du groupe socialiste, Maël Bouquard, s’est défendu de vouloir remettre en cause le projet. « Bien au contraire, notre position c’est de dire que maintenant on a l’information, il faut aller de l’avant et projeter des travaux dans les deux prochaines années », a affirmé l’élu socialiste.