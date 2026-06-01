Un Espace Vivre Ensemble en projet pilote à Delémont

Delémont souhaite se doter d’un espace consacré au vivre ensemble. Le Conseil de ville a adopté lundi soir un crédit de 106'000 francs par 36 voix contre 1 et 1 abstention. La somme est destinée principalement à des travaux dans le bâtiment communal de l’avenue de la Gare 11. L’édifice – qui est déjà partiellement utilisé par la Maison de l’enfance – sera transformé pour accueillir le futur Espace Vivre Ensemble. Les travaux pourront être menés dans le courant de l’automne. L’ouverture est prévue au début de l’année et la structure fonctionnera sous la forme d’un projet pilote de deux ans, soit jusqu’à fin 2028. Le fonctionnement de l’Espace Vivre Ensemble reposera sur une collaboration entre les services communaux, des partenaires institutionnels et des associations locales. Plusieurs partenaires ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt à proposer des activités ou des permanences, comme le Centre de puériculture jurassien, SIANA 24, Familles 2000, Libre Accès, Terre d’Accueil ou encore Terre de Feu. L’Espace Vivre Ensemble vise à répondre au manque de lieux de rencontres accessibles, non marchands et intergénérationnels. Il permettre aussi d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité des informations et des prestations à destination de la population en proposant un point d’accueil identifiable. Un autre objectif central réside dans le soutien aux familles, aux enfants et aux jeunes. L’Espace Jeunes ouvrira ainsi un second point d’ancrage dans le bâtiment et qui servira de complément à son site de l’Art’senal. Des salles seront également mises à disposition des sociétés pour des séances de comité, par exemple. /fco

