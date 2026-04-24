Découvrir Delémont de sculpture en sculpture

Se balader de sculpture en sculpture à travers Delémont… C’est le projet que souhaite étudier le Conseil communal de la capitale jurassienne. L’exécutif reconnait l’importance du patrimoine artistique présent dans l’espace public et propose au Conseil de ville d’accepter un postulat de l’élue PCSI Jessy Gigandet intitulé « Projet de balade des sculptures ». Le parcours culturel interactif, de sculpture en sculpture, pourrait comprendre une signalétique, une déclinaison numérique comme une application et une page sur le site internet de la commune. Des mesures de communication et médiation culturelle seraient aussi envisagées.

Ce projet impliquera en parallèle la réalisation d’un inventaire complet des œuvres, déjà en cours, et un plan d’entretien des œuvres pour assurer leur conservation et leur mise en valeur durable. Une estimation des coûts et ressources sera aussi menée. Le Conseil de Ville se prononcera sur ce postulat le 27 avril lors de sa prochaine séance. /mmi