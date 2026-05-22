Un crédit pour repenser l’avenue de la Gare à Delémont

Réorganiser l’avenue de la Gare à Delémont, c’est le projet du Conseil communal pour revitaliser l'axe. Un crédit de 164'000 francs sera soumis au Conseil de ville le 1er juin. Une somme destinée à des études pour le réaménagement du tronçon allant de la place de la Gare jusqu’au collège, l’élaboration d’un plan spécial et un plan d’action pour rendre les rez-de-chaussée plus attractifs. Selon l’exécutif, des financements de la Confédération sont encore disponibles dans le cadre des projets d’agglomération.

Le secteur est en très mauvais état selon l’exécutif communal, tant au niveau des surfaces que des infrastructures souterraines. De nombreuses vitrines sont vides ce qui nuit à l’attractivité de la capitale. Plusieurs mesures sont proposées par le Conseil communal : l’une d’elles vise à rallonger la zone de rencontre déjà en vigueur et de rajouter des espaces verts, avec par exemple la plantation de deux lignées d’arbres ou encore l’installation de bancs et de stations pour les vélos.

Pour pallier aux locaux vides, le Conseil communal propose de mettre en place un plan d’action. L’idée serait de mener des réflexions avec les différents partenaires concernés pour faire venir d’autres activités que commerciales, avec des prix de locations qui devraient être abordables. L’exécutif estime que les discussions devraient également inclure une analyse du patrimoine immobilier, et en particulier de l’avenir des rez-de-chaussée. /Comm-nje