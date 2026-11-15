Un livre pour fêter les 40 ans d’Espace Noir à St-Imier

Espace Noir, lieu mythique de St-Imier, fête ses 40 ans. Pour l’occasion, le centre culturel alternatif est au cœur d’un livre. Intitulé « St-Imier broie du noir », l’ouvrage consiste en une fiction collective inspirée de l’histoire, des personnalités et de l’esprit du lieu. Il a été rédigé par Nicolas Turon, dramaturge, metteur en scène et comédien français. Ce dernier explore les arts vivants depuis plus de vingt ans. Il a été mandaté par le Centre de culture et de loisirs pour ce livre.

Pour écrire son ouvrage, Nicolas Turon a passé du temps avec les personnes qui font vivre Espace Noir en septembre dernier. « J’ai rempli frénétiquement un carnet à la main, sans savoir ce que ces éléments allaient devenir », explique l’auteur qui a ensuite composé sa fiction sur la base de ce qu’il avait écrit. « Sarah qui tient la librairie m’a donné les nuances de noir qu’il y avait à St-Imier », ajoute Nicolas Turon.