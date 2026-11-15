Le courage de dire la vérité au cœur des Journées philosophiques de Bienne

A-t-on encore suffisamment le courage de dire la vérité aujourd’hui ? Que vaut-elle dans le flot d’informations qui traverse nos vies, réelles ou digitales ? Les 13es Journées philosophiques de Bienne se sont penchées durant quatre jours sur « Le courage de la vérité », avec une volonté : rendre la réflexion accessible à tous, sans perdre personne en chemin.
Philosophes, psychiatre, spécialiste de littérature, cinéaste ou encore magicien ont partagé leurs réflexions avec le public de jeudi à dimanche. Que vaut la vérité ? Comment la dire ? Quel lien entretient-elle avec la démocratie ? Et comment savoir s’il est juste de prendre la parole ? Autant de questions qui peuvent rapidement ouvrir un abîme vertigineux.
Pour Adrien Bordone, cinéaste formé à la philosophie et membre du comité des Journées philosophiques, le thème résonne particulièrement de nos jours. « On est dans une époque où on se pose beaucoup de questions à tous les niveaux sur la vérité. C’est assez beau d’insister sur le fait que c’est quelque chose qui demande du courage, une recherche et une persévérance. »
Adrien Bordone : « On a naturellement tendance à ne pas s’affronter à la vérité. »
La parole franche comme prise de risque
Pour parler du courage de dire vrai, les Journées philosophiques se sont notamment intéressées à un terme grec : la parrêsia. Le mot désigne une parole franche, qui comporte une prise de risque. Car dire la vérité n’est pas toujours évident, explique Adrien Bordone. Dans la vie quotidienne, d’autres besoins peuvent parfois nous pousser à nous taire. Mais il arrive que l’on ressente cette « espèce d’urgence de tout à coup dire ce qui est vrai », malgré la difficulté et le risque d’être mal compris.
Philosopher sans se sentir largué
La philosophie peut parfois sembler réservée à ceux qui maîtrisent ses concepts et son vocabulaire. Mais les Journées philosophiques veulent justement éviter cette impression d’exclusion. Leur ambition est d’embarquer tout le monde dans la réflexion.
Pour Adrien Bordone, l’événement offre surtout un espace devenu rare : celui de s’arrêter, de réfléchir et de discuter avec des inconnus, sans prétendre détenir la réponse. « Je pense que ça peut vraiment faire du bien et nous aider à vivre un peu mieux », conclut-il. /jse