Le courage de dire la vérité au cœur des Journées philosophiques de Bienne

A-t-on encore suffisamment le courage de dire la vérité aujourd’hui ? Que vaut-elle dans le flot d’informations qui traverse nos vies, réelles ou digitales ? Les 13es Journées philosophiques de Bienne se sont penchées durant quatre jours sur « Le courage de la vérité », avec une volonté : rendre la réflexion accessible à tous, sans perdre personne en chemin.

Philosophes, psychiatre, spécialiste de littérature, cinéaste ou encore magicien ont partagé leurs réflexions avec le public de jeudi à dimanche. Que vaut la vérité ? Comment la dire ? Quel lien entretient-elle avec la démocratie ? Et comment savoir s’il est juste de prendre la parole ? Autant de questions qui peuvent rapidement ouvrir un abîme vertigineux.

Pour Adrien Bordone, cinéaste formé à la philosophie et membre du comité des Journées philosophiques, le thème résonne particulièrement de nos jours. « On est dans une époque où on se pose beaucoup de questions à tous les niveaux sur la vérité. C’est assez beau d’insister sur le fait que c’est quelque chose qui demande du courage, une recherche et une persévérance. »