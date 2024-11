Le Robinier, si beau mais si néfaste

Connaissez-vous le Robinier Faux-acacias ? Cet arbre fait partie de la liste des espèces exotiques envahissantes. La plante, introduite en Europe au 17e siècle en provenance d’Amérique, a été repérée dans une haie à Cornol. Les 15 spécimens seront écorcés sur une quinzaine de centimètres sur plusieurs années jusqu’à son épuisement et sa disparition. Si le tronc est simplement coupé, des rejets peuvent se développer. « Elle prolifère très rapidement dans les milieux naturels. D’une part, elle fait des graines qui germent facilement et, d’autre part, elle forme aussi des rhizomes avec lesquels elle peut se cloner », explique Maude Ehrbar. La collaboratrice scientifique à l’Office de l’environnement décrit le Robinier comme un arbre qui peut monter jusqu’à 25 mètres, mais aussi comme un buisson. Cette plante a la particularité d’être couverte de fleurs blanches au printemps, de compter des épines sur ses branches et d’avoir des feuilles composées, comme le frêne.