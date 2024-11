L’intégration des fonctionnaires prévôtois dans le Jura finalisée

Le Parlement a donné son feu vert définitif à la reprise des fonctionnaires de Moutier dans l’État jurassien. Il a avalisé ce mercredi en seconde lecture une révision en ce sens de la loi sur le personnel de l’État. Le Parlement s’est prononcé par 51 voix contre 6 et 1 abstention. La modification de loi permet aux employés concernés de garder leurs années d’ancienneté obtenues dans l’administration cantonale bernoise et de leur accorder une indemnité si leur futur salaire jurassien devait être moins élevé. Aucune demande d’amendement n’a été déposée lors de la seconde lecture, contrairement à la première lors de laquelle le groupe PLR avait souhaité l’abandon de ces deux mesures. À noter encore que le Parlement jurassien a adopté deux textes relatifs à l’accueil de la cité prévôtoise. La loi portant modification des actes législatifs liés à la création du district de Moutier a été acceptée par 57 voix contre 1 en première lecture. Quant à la modification de la loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale, elle a été adoptée par 58 voix contre 1 également en première lecture. Le texte permet la création d’un guichet unique de l’administration à Moutier au titre de projet pilote. /fco