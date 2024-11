Opération de sauvetage à la balade de Séprais

Une opération de sauvetage un peu spécial a eu lieu ce mardi matin à la balade de Séprais. Une des œuvres du musée en plein air qui serpente le hameau a été endommagée il y a un peu plus d’une année. Il s’agit du sous-marin de l’artiste turc Kemal Tufan, installé en 2014. L’œuvre d’environ six tonnes et intitulée « U-boat » s’est renversée après qu’un groupe d’enfant soit monté dessus, relate Julien Minne. Le vice-président de la balade de Séprais s’est dit « surpris. On ne pensait que ce type de sculpture pouvait basculer. » Il n’y a pas eu de blessé. Le submersible est constitué d’un squelette en fer, rempli de pierres du Jura. Outre les outrages du temps subis par certaines oeuvres d'art, cet incident est « le principal » en 30 ans, reconnaît Julien Minne.