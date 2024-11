Une harmonie entre musique classique et musique de jeux vidéo

« On voit en ce moment une particularité artistique qui a pas mal de succès, c’est le ciné-concert. C’est une manière de montrer que la musique classique n’est pas si guindée et donc de la rendre accessible à d’autres publics », explique Nathan Zürcher. Il a donc souhaité casser les codes et montrer aux auditeurs que ce type de musique est présent dans leurs passe-temps favoris. Si les deux univers semblent si éloignés l’un de l’autre, ce n’est pas forcément un monde de les lier. « Beaucoup de compositeurs de jeux vidéo ont puisé dans la littérature de musique classique et je veux le montrer grâce à cette formation du quatuor à cordes », raconte-t-il. Le public de Chantemerle aura l’occasion de s’immerger dans des univers connus aux sons des violons, violoncelles et altos ce samedi. /lge