Grosse opération pour les Cartons du cœur

Les Cartons du cœur lancent leur traditionnelle opération de ramassage ce samedi. Plus de 200 bénévoles seront mobilisés dans tout le canton afin de récolter, transporter et stocker des denrées pour les plus démunis, indique l’association ce vendredi par communiqué. Dans certains points de collecte, des caddies seront également disponibles.

Cette journée de ramassage constitue la principale source de soutien des Cartons du cœur, rappelle l’association. En 2023 dans le Jura, 90 tonnes de marchandises, d’une valeur de 370'000 francs, ont été récoltées et ont permis de venir en aide à 3'000 adultes et 1'500 enfants. /comm-gtr