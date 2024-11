Des Cartons du cœur à remplir

C’est une nouvelle journée dédiée à la solidarité. Les Cartons du cœur Jura mobilisent leurs bénévoles. Les trois antennes du canton organisent ce samedi la traditionnelle journée de collecte. Plus de 200 personnes vont récolter, transporter et stocker des denrées pour les redistribuer plus tard à des centaines de personnes vivant en situation de précarité. Environ 3'000 adultes et 1500 enfants de la région profitent de cette aide ponctuelle, jusqu’à trois cartons par année. Pour profiter de cette action, ces personnes doivent contacter les réceptionnistes des trois antennes, qui sélectionnent les bénéficiaires en fonction de certains critères. David Berthoud, président de l’antenne de Delémont, explique que, depuis 10 ans, le nombre a doublé : « Aujourd’hui, c’est Monsieur et Madame tout le monde qui souhaitent obtenir des dons ».