Un record d’affluence avec quatre Jurassiennes sur la glace

« Franchement, c’était un moment incroyable. Je fais du hockey depuis 15 ans et je n’avais jamais vécu ça et je ne le vivrai peut-être pas plusieurs fois dans ma vie », explique la défenseuse Emma Christe. Elle avoue tout de même que la pression était bien présente avant d’entrer sur la glace. Toutefois, c’est une belle reconnaissance, selon elle. « Par rapport à tous les sacrifices qu’on fait, c’est une bonne récompense pour toutes les joueuses. Le hockey féminin prend un nouveau tournant. Il est de plus en plus mis en avant et avec des évènements comme ceux-là, ça ne peut que promouvoir le hockey féminin, surtout que plus les années avancent plus le niveau devient élevé et plus intéressant pour le public », assure-t-elle. /lge