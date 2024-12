Les travaux aux étangs de Bonfol se terminent

D’importants travaux se terminent aux étangs de Bonfol. Ce site d’importance nationale, et même européenne, a souffert du temps qui passe, notamment au niveau de ses digues. Déjà répertorié au 15e siècle, l’Etang du milieu présentait des failles sur sa rive sud, avec pour conséquence un risque de crue lors de fortes pluies, comme en 2021. Les inondations avaient mis au jour des faiblesses dans la retenue d’eau. L’Office de l’environnement a donc renforcé ces digues. « On amène de la marne. On surélève la digue. On colmate les failles existantes. Et puis ce qui est important, c’est qu’on a mis sur l’ensemble de ce linéaire un treillis pour éviter le travail des rats musqués », explique Laurent Gogniat. Le responsable cantonal du domaine Nature indique que cette espèce invasive est présente sur le site ajoulot et qu’elle est capable de porter préjudice à ces digues en y creusant des galeries.

En contrebas de ces digues, l’Office de l’environnement a également fait aménager deux déversoirs, ce qui doit permettre à l’eau de s’écouler « dans des endroits préférentiels ». Ce chantier a été mené pour éviter des inondations dans le village de Bonfol. Laurent Gogniat précise que ce chantier est en parfaite cohérence avec les travaux que va mener Basse-Vendline dans le cadre de la protection contre les crues sur la Vendline.