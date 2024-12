Écolo et élégant, emballer sans papier !

Chez elle, on ne plie plus du papier pour emballer, mais on drape et on noue pour un rendu des plus élégants. « On peut emballer une bouteille sous forme de kimono, ou des objets plus allongés avec un joli nœud dessus, ça fait tout de suite de l’effet avec un nœud ou un drapé, il y a quelque chose d’un peu plus noble qu’avec le papier », défend Madeleine qui se plaît à recycler tout ce qui lui passe sous la main. « Je prends des habits qui sont défraîchis, que personne ne veut. Un tissu de coton, mais quand le cadeau est plus précieux, je conseille la soie ou le satin. J’ai recyclé des draps, des blouses en soie venues d’autres pays, des chemises déchirées... »