L’équipe de Suisse féminine U16 en camp à Porrentruy

La Jurassienne Maëlia Vauclair a l’occasion de participer à ce rassemblement. C’est un véritable honneur pour la joueuse qui évolue avec les Ladies du HC Ajoie. « Ce n’est pas la même chose que ce qu’on a d’habitude. On joue qu’avec des filles qui ont le même âge que nous et c’est cool. C’est incroyable, il y a des physiothérapeutes, des chefs matériel et plein de monde pour nous encadrer. Ça me donne envie de me donner de la peine », raconte la fille de l'ancien hockeyeur Tristan Vauclair. Ses objectifs sont clairs : jouer le plus longtemps possible avec l’équipe de Suisse et aller en Ligue A un jour, même si elle est très attachée à son club. « Pourquoi pas aider les Ladies à monter en Ligue B pour rester le plus longtemps possible dans ce club », sourit-elle. La Jurassienne espère participer au tournoi en Géorgie en février avec l’équipe de Suisse U16. /lge