Les Médiévales à l’heure des inventions du Moyen-Âge

La 14e édition des Médiévales est sur les rails. Les organisateurs ont dévoilé ce vendredi les contours de la manifestation qui aura lieu du 11 au 13 juillet prochains à St-Ursanne. Thème choisi cette année : les inventions du Moyen-Âge. « C’est très vaste ! Ce thème représente beaucoup de choses et de sujets. Il est porteur sur une grande période », explique le président du comité Georges Migy.

Le thème des inventions sera notamment mis en vitrine au cloître avec la présence de plusieurs exposants qui proposeront diverses démonstrations ou fabrications. Une coiffeuse réalisera, par exemple, des coiffures médiévales à l’extérieur de l’édifice. Par ailleurs, la manifestation accueillera une quinzaine de groupes de musique et une cinquantaine d’artisans. Les traditionnels gueux, cracheurs de feu, jongleurs et bouffons déambuleront lors de la fête qui se tiendra intra-muros. Les animaux seront aussi de retour. Les organisateurs proposeront encore un concours de costumes, un cortège aux flambeaux le samedi soir, une mise en valeur du jardin médiéval ou encore un espace jeux grandeur nature, avec un lancer de menhirs et un tournoi d’épées. Alchimistes, magiciens et conteurs seront aussi de la partie cet été. Nombreux sont celles et ceux qui viendront pour la première fois aux Médiévales, dans un souci de diversification de l’événement.