Un don inhabituel pour des écoles de la région

C’est un projet qui entend amener un peu de biodiversité et d’écologie dans les écoles. La menuiserie BJbois basée à Haute-Sorne s’est récemment lancée dans une démarche visant à mettre son savoir-faire au service des plus jeunes. Ses employés ont, en effet, réalisé des abris pour hérissons et nichoirs pour écureuils avec des déchets de bois qui ne sont plus exploitables à l’échelle professionnelle. Ces petites maisons seront proposées et données aux écoles primaires de Haute-Sorne et de Boécourt qui le souhaitent.

Le patron de la menuiserie, Johan Brosy, a décidé de lancer ce projet pour occuper son personnel durant le creux actuel de la conjoncture économique. « On avait un petit peu de temps pour fabriquer des choses pour les jeunes. Il s’agissait aussi d’utiliser les déchets, car il y en a beaucoup dans la construction », explique le directeur de BJbois. Johan Brosy indique qu’une telle mesure permet d’éviter des licenciements et de fidéliser ses employés alors que la branche fait face à une pénurie de main-d’œuvre. /alr