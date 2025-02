Les comédiens de la troupe de l’US Montfaucon aussi techniciens en coulisse

Comédiens sur scène et techniciens en coulisse. La troupe de théâtre de l’US Montfaucon retrouve les planches dès ce vendredi soir et jusqu’au 22 mars. Elle y présente « La boutique au coin de la rue » pour quatorze représentations à la salle de spectacle du village. La pièce est une comédie écrite par le Hongrois Miklós László, mise en scène par Manon Aubry et interprétée par douze acteurs de la compagnie montfalconnaise. Elle se déroule principalement dans un magasin de jouets mais évolue aussi dans un restaurant, nécessitant la création de différents décors. Et cela impose à cinq acteurs d’endosser un rôle supplémentaire. Yannick Sautebin doit notamment se charger de monter ou d’abaisser deux grandes parois de 75 kg accrochées au-dessus de la scène à l’aide d’un système de poulie. « On va mettre en avant l’équipe des décors », souligne avec altruisme le comédien qui a su s’accommoder de sa deuxième casquette de technicien de l’ombre.