« Rendez-vous sport » : Grégoire Saucy

Grégoire Saucy s’envolera mercredi pour le Qatar et il part en confiance. « On a travaillé dur cet hiver pour faire une très bonne saison. Dans le Championnat du monde, on a fini trois ou quatre fois 4e tout proche du podium la saison dernière. L’objectif cette année est d’être régulièrement dans le top 5 et monter sur le podium quelques fois. (…) On va tout faire d’ailleurs pour avoir ce premier podium », raconte le Vadais. Durant l’hiver, il a notamment eu l’occasion de s’adapter aux petits changements dans sa voiture. Sa McLaren LMGT3 ressemblera à celle de l’an dernier, mais avec quelques adaptations électroniques. Concernant ses équipiers, le pilote bronze restera le même, à savoir le Britannique James Cottingham. « Je suis très content, on a fait un très bon travail ensemble l’année passée », sourit le Jurassien. Le trio sera complété par un nouveau membre. Le pilote silver sera le Français Sébastien Baud. « Il a fait une très bonne saison l’année passée chez Corvette, donc on a vraiment un bel équipage », ajoute-t-il encore. Grégoire Saucy sera également aligné au Championnat d’Europe en LMP2 Pro avec un équipage 100% professionnel. /lge