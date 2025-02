Sainte-Cécile mise à l’honneur dans une exposition

Mettre en valeur le patrimoine et le travail des chorales

Aujourd’hui, la Fédération des Céciliennes du Jura, qui regroupe les chorales officiant à l’animation par le chant des liturgies catholiques romaines, compte 52 sociétés et 780 membres. C’est pour éclairer la figure de cette Sainte omniprésente et pourtant méconnue, mais aussi pour mettre en valeur le travail des chorales du Jura pastoral que cette exposition a été imaginée. « Elle a vécu au 3e Siècle, il y a 1700 ans d’histoire avec Cécile donc c’est aussi l’occasion pour les chanteurs ou les paroissiens de redécouvrir la personne et l’histoire de cette Sainte à travers les Siècles, tout en redécouvrant l’histoire des églises, des monuments et des vitraux qui s’y trouvent », détaille encore Jean-Jacques Theurillat. Concrètement, à travers cette exposition, les visiteurs pourront découvrir neuf panneaux explicatifs, accompagnés des photos de onze vitraux issus des églises de la région et représentant à chaque fois Saint-Cécile. L’occasion de parler aussi du lien qui unit les chanteurs de chorale avec leur Sainte patronne. « Je dois dire que quand on chante dans l’église on ne pense pas forcément à chaque fois à Sainte-Cécile mais c’est une image qui est derrière chaque musicien », avoue Michiel Groothuis, vice-président du Chœur mixte Sainte-Cécile de Saint-Imier.