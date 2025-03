Voitures autonomes et Preci-Dip vont bon train

Un salon américain qui débouche sur un projet d’innovation dans le secteur de l’automobile. Preci-Dip a participé en janvier au Consumer Electronic Show de Las Vegas. Le CES est un salon de grande ampleur dédié aux nouvelles technologies. L’entreprise delémontaine, leader dans la connectique, avait un stand avec quatre employés américains. Elle a su tirer son épingle du jeu grâce à son savoir-faire et produira les connecteurs électroniques pour le bon fonctionnement du système LiDAR (acronyme de « light detection and ranging »). Cette technologie de télédétection utilise des faisceaux laser pour mesurer les distances dans les véhicules autonomes. Les premiers prototypes ont déjà été livrés et devront ensuite être confirmés par le client, puis obtenir la certification, explique le directeur R&D de Preci-Dip Tanguy Tronel.