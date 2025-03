Une saison en dents de scie pour les téléskis de la région

La saison touche à sa fin pour les téléskis de la région. Si quelques flocons se sont invités sur les hauteurs ce week-end, la douceur annoncée ces prochains jours laisse peu de chance à une réouverture des installations de la région. Dans le Jura, les téléskis des Breuleux et des Genevez n’ont pas pu rouvrir depuis la période exceptionnelle des vacances de Noël. Le premier totalise 13 jours d’exploitation, le second 11, ce qui constitue déjà un résultat satisfaisant au regard des derniers exercices. Du côté des Bugnenets-Savagnières, le bilan est plutôt mitigé avec 37 jours de fonctionnement, soit une baisse de 30% par rapport à la moyenne des dix dernières années. « S’il fallait résumer la saison, elle est acceptable ponctuellement sur une année. Par contre, elle est insatisfaisante si on envisage le moyen terme », explique Serge Rohrer, membre du conseil d’administration.

L’affluence a été particulièrement marquée entre Noël et Nouvel An. Les Bugnenets-Savagnières ont, par exemple, recensé quelque 3'000 skieurs par jour lors de cette période. « La saison a par contre été beaucoup plus difficile par la suite. On a ouvert ponctuellement et partiellement le domaine, ce qui fait que la fréquentation est parfois tombée à quelques dizaines de personnes », souligne Serge Rohrer.