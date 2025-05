Les Seigneurs d’Asuel aussi au musée CRAC

Une légende et un éperon

D’autres objets de ces Seigneurs sont exposés à La Caquerelle, notamment des sceaux, qui donne une indication sur le nom de la famille d’Asuel : « dérive de Hase, le lièvre (en allemand), et Hasenburg, le château d’Asuel ». Samantha Reichenbach relate aussi une légende qui est toujours vive, celle d’Alie d’Asuel et d’Huzon de Pleujouse. Des Roméo et Juliette ajoulots qui auraient perdu la vie par amour. Le service d’archéologie du canton du Jura a d’ailleurs prêté un éperon du XIIIe siècle, retrouvé sur les lieux où serait mort ce jeune couple. « Peut-être celui qu’avait Huzon sur son cheval. Un objet assez formidable », s’émerveille la commissaire d’exposition. /ncp