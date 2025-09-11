Les spécialistes de la parole demandent des actes

Preuve de l’intérêt de la thématique, plusieurs parents concernés ont pris la parole, souvent avec émotion, pour témoigner de leurs réalités respectives. Ils ont notamment dénoncé un temps d’attente jugé trop lent (parfois plusieurs mois) dans la prise en charge et des trajets parfois complexes à gérer. Les quatre candidats ont globalement appuyé ces reproches et appelé à des améliorations. « Clairement, on souhaite que ce temps d’attente diminue », revendique Daphné Chételat. « Il n’est pas bon ni pour nous ni pour les patients, mais ce n’est pas nous qui avons les solutions pour le faire changer », tournant son regard vers l’Etat. Les discussions se sont déroulées dans un état d’esprit constructif et les logopédistes ne manqueront pas de suivre le travail des quatre candidats du soir s’ils sont élus, histoire de vérifier s’ils auront su passer… de la parole aux actes. /clo