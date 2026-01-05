Toujours moins de naissances dans le Jura

Le nombre de naissances par année est passé, pour la première fois, sous la barre des 600 en 2024, selon des statistiques transmises récemment.

Le canton du Jura a enregistré 579 naissances en 2024, un chiffre pour la première fois sous la barre des 600. (Photo : illustration / libre de droits) Le canton du Jura a enregistré 579 naissances en 2024, un chiffre pour la première fois sous la barre des 600. (Photo : illustration / libre de droits)

Le canton du Jura comptait 74'840 habitants à la fin de l'année 2024. Cela représente une augmentation de 292 personnes par rapport à l’année précédente, selon des statistiques publiées récemment. Le solde naturel négatif se monte à 144 personnes. Ce n’est pas nouveau  : le canton enregistre plus de décès (723 en 2024, 720 en 2023) que de naissances (579 en 2024, 613 en 2023). C’est la première fois que le nombre de naissances passe en dessous des 600 par année. Il a atteint 579 en 2024, soit 313 garçons et 266 filles. Cette tendance se retrouve avec l’indicateur conjoncturel de fécondité qui donne le nombre moyen d’enfants par femme. Il oscillait autour de 1,65 entre 2011 et 2021. Il est tombé à 1,34 en 2024. Ce phénomène de diminution de la natalité ne se trouve pas que dans le canton mais aussi à l’échelle nationale  : avec 1,29 enfants par femme, c’est le niveau le plus bas depuis le début des relevés. L’âge moyen à la maternité des Jurassiennes est de 31,8 ans, soit un an de plus qu’en 2007. Il se monte à 34,5 ans pour les pères. L’accroissement démographique du canton résulte ainsi d’un solde migratoire positif, avec plus d’arrivées (2'257 en 2024, 2'535 en 2023) que de départs (1'836 en 2024, 1'659 en 2023). Cette différence se montait à 421 en 2024, contre 876 l’année précédente. Toutes les statistiques sont à retrouver sur le site du canton./comm-ech


 

