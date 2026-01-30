Trois jours d’improvisation à Moutier

Moutier s’apprête à vivre « Les trois jours de l’inattendu ». Le festival d’improvisation organisé par le Centre culturel de la Prévôté a pris ses quartiers pour le week-end. Le traditionnel catch d’improvisation avec la « Compagnie Vol de Nuit », un tournoi d’improvisation avec les élèves de la filière sports-arts-études et une conférence publique improvisée sont au programme. Pour Nicolas Steullet, co-président du Centre culturel de la Prévôté, les spectacles proposés sont particulièrement accessibles au grand public : « C’est hyper en lien avec le public et hyper populaire. Il n’y a pas besoin de références théâtrales. »