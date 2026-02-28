Le succès olympique du curling se fait ressentir jusque dans le Jura

Plus de 80 participants ont pris part au Popcurl samedi à Porrentruy. Le tournoi populaire du CC Ajoie a connu un engouement particulier grâce aux Jeux olympiques.

Le curling à la fête à Porrentruy. Le Popcurl a réuni 80 participants pour 18 équipes samedi dans la patinoire du chef-lieu ajoulot. Le traditionnel tournoi populaire est organisé chaque année par le Curling Club Ajoie. Ce sport d’hiver a été suivi attentivement en Suisse durant les Jeux olympiques de Milan-Cortina. Les deux médailles récoltées par l’équipe masculine et féminine ont notamment fait naître un engouement pour le curling dans notre pays. Un effet qui s’est immédiatement fait ressentir au sein du CC Ajoie qui essaie, à travers ses évènements, de développer cette activité dans la région. « On a vu que les inscriptions au Popcurl ont grimpé lors de ces tournois olympiques », explique le président du club et organisateur de la manifestation Claude Laville. Au-delà du tournoi populaire, certaines personnes se sont également manifestées pour rejoindre le club ajoulot.

La journée de samedi a commencé par une initiation d’une demi-heure pour les participants non initiés avant de laisser la place aux matches. Une programmation qui montre que le curling est un sport accessible : « Tout le monde y trouve un plaisir fou. Certains n’ont jamais joué et ils vont déjà faire des matches », se réjouit Claude Laville.

Claude Laville : « On sent un certain engouement grâce aux JO. »

Surfer sur cette vague olympique

Le CC Ajoie veut faire perdurer l’engouement pour le curling dans le Jura. Il va notamment organiser une journée d’initiation samedi prochain à Porrentruy pour garder la flamme. « On veut que les gens prennent goût au curling. Ils verront que ce n’est pas si difficile que ça et très convivial », lâche finalement Claude Laville. /fwo


