EasyDec nomme Emilie Rebetez CEO et s’agrandit

La société de décolletage familiale EasyDec confie sa direction à Emilie Rebetez. L’entreprise ...
EasyDec nomme Emilie Rebetez CEO et s’agrandit

La société de décolletage familiale EasyDec confie sa direction à Emilie Rebetez. L’entreprise de décolletage basée à Delémont étend aussi ses capacités avec 2’500 m2 supplémentaires.

Emilie Rebetez gérera désormais seule la direction générale de l’entreprise, après trois ans de transition aux côtés de son père. (Photomontage : EasyDec) Emilie Rebetez gérera désormais seule la direction générale de l’entreprise, après trois ans de transition aux côtés de son père. (Photomontage : EasyDec)

Une page se tourne chez EasyDec. L’entreprise familiale de Delémont, spécialisée dans le décolletage de haute précision nomme Emilie Rebetez au poste de directrice générale. Après trois ans de transition aux côtés de son père, le fondateur Didier Rebetez, elle reprend seule les rênes, indique un communiqué diffusé mardi.

Entrée en 2022 comme Chief Operating Officer, la nouvelle CEO connaît l’entreprise depuis ses débuts. Elle a travaillé dans les ateliers en parallèle de ses études. « Je suis fier du chemin parcouru et confiant dans l’avenir d’easyDec. Emilie incarne la nouvelle génération industrielle », affirme Didier Rebetez dans ce communiqué.

En parallèle, EasyDec agrandit son site avec 2’500 m2 supplémentaires. L’objectif est d’augmenter les volumes et de répondre à des demandes plus complexes, notamment pour les grands composants horlogers destinés au haut de gamme. L’entreprise met également en place une stratégie d’internalisation pour la terminaison des composants afin notamment de réduire les délais et de maîtriser la qualité. Une cellule de prototypage a également été créée.

La société développe aussi le secteur medtech. « Notre expertise en micro-usinage de haute précision trouve aujourd’hui des applications naturelles dans le médical », souligne Emilie Rebetez dans le communiqué. /comm-mlm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Porrentruy salue ses deux ministres réélus

Porrentruy salue ses deux ministres réélus

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:37

La Rencontre des jeunesses jurassiennes de retour en 2027

La Rencontre des jeunesses jurassiennes de retour en 2027

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 17:08

Thomas Stettler : « Je suis honoré, mais je me suis engagé dans une sacrée affaire »

Thomas Stettler : « Je suis honoré, mais je me suis engagé dans une sacrée affaire »

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 16:36

Le canton de Berne explique la durée de l'instruction sur la Tour de Moron

Le canton de Berne explique la durée de l'instruction sur la Tour de Moron

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 15:23

Articles les plus lus

Appel au don du sang à Delémont

Appel au don du sang à Delémont

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:27

Le canton de Berne explique la durée de l'instruction sur la Tour de Moron

Le canton de Berne explique la durée de l'instruction sur la Tour de Moron

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 15:23

Thomas Stettler : « Je suis honoré, mais je me suis engagé dans une sacrée affaire »

Thomas Stettler : « Je suis honoré, mais je me suis engagé dans une sacrée affaire »

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 16:36

Il y a « forcément un problème » au CLFM

Il y a « forcément un problème » au CLFM

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 16:55

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Baptiste Laville, nommé à l’Office de l’environnement, quitte le Parlement

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:16

Appel au don du sang à Delémont

Appel au don du sang à Delémont

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:27

La survie des magasins de village s’organise

La survie des magasins de village s’organise

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 15:09

Il y a « forcément un problème » au CLFM

Il y a « forcément un problème » au CLFM

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 16:55