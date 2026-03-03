EasyDec nomme Emilie Rebetez CEO et s’agrandit

Une page se tourne chez EasyDec. L’entreprise familiale de Delémont, spécialisée dans le décolletage de haute précision nomme Emilie Rebetez au poste de directrice générale. Après trois ans de transition aux côtés de son père, le fondateur Didier Rebetez, elle reprend seule les rênes, indique un communiqué diffusé mardi.

Entrée en 2022 comme Chief Operating Officer, la nouvelle CEO connaît l’entreprise depuis ses débuts. Elle a travaillé dans les ateliers en parallèle de ses études. « Je suis fier du chemin parcouru et confiant dans l’avenir d’easyDec. Emilie incarne la nouvelle génération industrielle », affirme Didier Rebetez dans ce communiqué.

En parallèle, EasyDec agrandit son site avec 2’500 m2 supplémentaires. L’objectif est d’augmenter les volumes et de répondre à des demandes plus complexes, notamment pour les grands composants horlogers destinés au haut de gamme. L’entreprise met également en place une stratégie d’internalisation pour la terminaison des composants afin notamment de réduire les délais et de maîtriser la qualité. Une cellule de prototypage a également été créée.

La société développe aussi le secteur medtech. « Notre expertise en micro-usinage de haute précision trouve aujourd’hui des applications naturelles dans le médical », souligne Emilie Rebetez dans le communiqué. /comm-mlm