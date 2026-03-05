Un premier salon de la périnatalité dans le Jura

L'événement aura lieu ce dimanche à Boncourt et aura pour but de mettre en relation les parents ...
L'événement aura lieu ce dimanche à Boncourt et aura pour but de mettre en relation les parents et futurs parents et différents professionnels du domaine.

Mélanie Chatelain, fondatrice du salon de la périnatalité. Mélanie Chatelain, fondatrice du salon de la périnatalité.

Un premier salon de la périnatalité va voir le jour dans le Jura. Il se tiendra ce dimanche au domaine du Mont-Renaud à Boncourt. Il est dédié aux futurs et jeunes parents ainsi qu’aux professionnels de l’accompagnement autour de la naissance et de la parentalité. Pour présenter cet évènement, « La Matinale » accueillait ce jeudi la fondatrice Mélanie Chatelain.

Au total, une trentaine de professionnels seront au rendez-vous pour parler de leurs pratiques et répondre aux questions des parents. Mélanie Chatelain a décidé de mettre cet évènement sur pied par rapport à sa propre expérience de maman. « Je me suis rendu compte que pour aller à la pêche aux informations et trouver des professionnels à qui on peut faire confiance, ça devient très compliqué avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de thérapies autres que celles que l’on connait et du coup on n’a pas l’occasion de rencontrer ces personnes avant de leur confier notre enfant, la chose la plus importante de notre vie », explique-t-elle. C’est pourquoi Mélanie Chatelain a souhaité mettre en place diverses activités allant de conférence à des démonstrations pratiques. /lge


 

