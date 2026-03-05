Un premier salon de la périnatalité dans le Jura

Au total, une trentaine de professionnels seront au rendez-vous pour parler de leurs pratiques et répondre aux questions des parents. Mélanie Chatelain a décidé de mettre cet évènement sur pied par rapport à sa propre expérience de maman. « Je me suis rendu compte que pour aller à la pêche aux informations et trouver des professionnels à qui on peut faire confiance, ça devient très compliqué avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de thérapies autres que celles que l’on connait et du coup on n’a pas l’occasion de rencontrer ces personnes avant de leur confier notre enfant, la chose la plus importante de notre vie », explique-t-elle. C’est pourquoi Mélanie Chatelain a souhaité mettre en place diverses activités allant de conférence à des démonstrations pratiques. /lge