Pas d’exploit pour Jephté Vogel à Chypre. Le lanceur de poids jurassien a pris la 12e place dimanche lors de la Coupe d’Europe des lancers sur 14 athlètes engagés. Avec un meilleur jet à 18,15 m, l’Ajoulot n’a pas pu rivaliser avec les meilleurs à Nicosie. Il reste ainsi à un mètre exactement de son record jurassien (19,15 m). Jephté Vogel a terminé le concours à plus de deux mètres du vainqueur polonais Konrad Bukowiecki (20,43 m). /fwo
Jephté Vogel loin des meilleurs à Nicosie
Le Jurassien a terminé à la 12e place de la Coupe d’Europe des lancers dimanche à Chypre.
RFJ
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