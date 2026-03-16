Jephté Vogel loin des meilleurs à Nicosie

Le Jurassien a terminé à la 12e place de la Coupe d’Europe des lancers dimanche à Chypre.
Jephté Vogel loin des meilleurs à Nicosie

Le Jurassien a terminé à la 12e place de la Coupe d’Europe des lancers dimanche à Chypre.

Jephté Vogel n'a pas réussi à briller au niveau européen. (Photo : archives/Georges Henz) Jephté Vogel n'a pas réussi à briller au niveau européen. (Photo : archives/Georges Henz)

Pas d’exploit pour Jephté Vogel à Chypre. Le lanceur de poids jurassien a pris la 12e place dimanche lors de la Coupe d’Europe des lancers sur 14 athlètes engagés. Avec un meilleur jet à 18,15 m, l’Ajoulot n’a pas pu rivaliser avec les meilleurs à Nicosie. Il reste ainsi à un mètre exactement de son record jurassien (19,15 m). Jephté Vogel a terminé le concours à plus de deux mètres du vainqueur polonais Konrad Bukowiecki (20,43 m). /fwo


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