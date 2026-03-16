Jephté Vogel loin des meilleurs à Nicosie

Pas d’exploit pour Jephté Vogel à Chypre. Le lanceur de poids jurassien a pris la 12e place dimanche lors de la Coupe d’Europe des lancers sur 14 athlètes engagés. Avec un meilleur jet à 18,15 m, l’Ajoulot n’a pas pu rivaliser avec les meilleurs à Nicosie. Il reste ainsi à un mètre exactement de son record jurassien (19,15 m). Jephté Vogel a terminé le concours à plus de deux mètres du vainqueur polonais Konrad Bukowiecki (20,43 m). /fwo