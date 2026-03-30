Succès pour les Journées européennes des métiers d’art

Les Journées européennes des métiers d’art ont attiré plus de 450 visiteurs ce week-end, confirmant ...
Succès pour les Journées européennes des métiers d’art

Les Journées européennes des métiers d’art ont attiré plus de 450 visiteurs ce week-end, confirmant l’intérêt du public pour les savoir-faire artisanaux.

Aisha Hamann, de l’atelier AReA lors des Journées européennes des métiers d’art. (Photo: RCJU). Aisha Hamann, de l’atelier AReA lors des Journées européennes des métiers d’art. (Photo: RCJU).

À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art (JEMA), plus de 450 personnes ont visité les ateliers ouverts au public durant ce week-end. Cette affluence témoigne d’un intérêt croissant pour les métiers d’art et les savoir-faire artisanaux. Pendant deux jours, les visiteurs ont pu rencontrer des artisans participant à l’événement. Des démonstrations et des échanges ont permis de mieux comprendre les techniques utilisées ainsi que les parcours professionnels dans ces métiers souvent peu connus.

Les professionnels présents ont ainsi pu partager leur expérience et leur pratique, tandis que le public a eu l’occasion de découvrir la diversité des métiers d’art et leur évolution. Cette participation confirme l’intérêt du public pour ce type d’événement, qui vise à valoriser et à transmettre des savoir-faire considérés comme faisant partie du patrimoine vivant. /comm-aca


 

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