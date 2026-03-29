Faire découvrir son métier avec passion

Valérie Di Meo aura accueilli plusieurs groupes dans son atelier de bijouterie et joaillerie ...
Faire découvrir son métier avec passion

Valérie Di Meo aura accueilli plusieurs groupes dans son atelier de bijouterie et joaillerie samedi et dimanche à Delémont à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art.

Valérie Di Meo présente son travaille de bijoutière joaillière à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art Valérie Di Meo présente son travaille de bijoutière joaillière à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art

Ouvrir les portes de son atelier, Valérie Di Meo s’y sera essayée samedi et dimanche, à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art. Plusieurs groupes se sont en effet inscrits pour y découvrir le travail de la bijoutière et joaillière, chez VerSatil Bijoux à Delémont. « C’est hyper précieux, parce que ça permet de partager une passion, de montrer le travail qu’il y a derrière un bijou ou tout autre objet artisanal », explique Valérie Di Meo. Comme elle, d’autres artisans auront pu faire découvrir leur métier durant le week-end. De quoi susciter quelques passions ? /tbe

Valérie Di Meo : « C’est de la passion, du temps, de la patience, et le plaisir de transformer la matière. »

Ecouter le son

Reportage dans l’atelier de Valérie Di Meo.

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

Deux enfants et leurs chiens secourus sur une falaise

Deux enfants et leurs chiens secourus sur une falaise

Région    Actualisé le 29.03.2026 - 14:55

« Le Doubs, paysage en mouvement »

« Le Doubs, paysage en mouvement »

Région    Actualisé le 29.03.2026 - 14:20

Élections cantonales bernoises : les résultats en direct

Élections cantonales bernoises : les résultats en direct

Région    Actualisé le 29.03.2026 - 12:03

Un Festival des fanfares d’Ajoie inédit couronne ses vainqueurs

Un Festival des fanfares d’Ajoie inédit couronne ses vainqueurs

Région    Actualisé le 29.03.2026 - 12:43

Articles les plus lus

Une sortie de route à Moutier

Une sortie de route à Moutier

Région    Actualisé le 28.03.2026 - 15:27

Élections cantonales bernoises : les résultats en direct

Élections cantonales bernoises : les résultats en direct

Région    Actualisé le 29.03.2026 - 12:03

Un Festival des fanfares d’Ajoie inédit couronne ses vainqueurs

Un Festival des fanfares d’Ajoie inédit couronne ses vainqueurs

Région    Actualisé le 29.03.2026 - 12:43

« Le Doubs, paysage en mouvement »

« Le Doubs, paysage en mouvement »

Région    Actualisé le 29.03.2026 - 14:20

Des livres audio pour permettre à tout le monde de lire

Des livres audio pour permettre à tout le monde de lire

Région    Actualisé le 28.03.2026 - 08:59

Une sortie de route à Moutier

Une sortie de route à Moutier

Région    Actualisé le 28.03.2026 - 15:27

Élections cantonales bernoises : les résultats en direct

Élections cantonales bernoises : les résultats en direct

Région    Actualisé le 29.03.2026 - 12:03

Un Festival des fanfares d’Ajoie inédit couronne ses vainqueurs

Un Festival des fanfares d’Ajoie inédit couronne ses vainqueurs

Région    Actualisé le 29.03.2026 - 12:43

La chaîne TeleBielingue perd sa concession au profit de Canal B

La chaîne TeleBielingue perd sa concession au profit de Canal B

Région    Actualisé le 27.03.2026 - 16:30

« Le monde en cause » : la bataille d’une mère irlandaise contre le cyberharcèlement

« Le monde en cause » : la bataille d’une mère irlandaise contre le cyberharcèlement

Région    Actualisé le 27.03.2026 - 16:58

Des livres audio pour permettre à tout le monde de lire

Des livres audio pour permettre à tout le monde de lire

Région    Actualisé le 28.03.2026 - 08:59

Une sortie de route à Moutier

Une sortie de route à Moutier

Région    Actualisé le 28.03.2026 - 15:27