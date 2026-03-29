Ouvrir les portes de son atelier, Valérie Di Meo s’y sera essayée samedi et dimanche, à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art. Plusieurs groupes se sont en effet inscrits pour y découvrir le travail de la bijoutière et joaillière, chez VerSatil Bijoux à Delémont. « C’est hyper précieux, parce que ça permet de partager une passion, de montrer le travail qu’il y a derrière un bijou ou tout autre objet artisanal », explique Valérie Di Meo. Comme elle, d’autres artisans auront pu faire découvrir leur métier durant le week-end. De quoi susciter quelques passions ? /tbe
Faire découvrir son métier avec passion
Valérie Di Meo aura accueilli plusieurs groupes dans son atelier de bijouterie et joaillerie ...
RFJ
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